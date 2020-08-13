Hastalara gökyüzünde kemoterapi tedavisi
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Hastalara gökyüzünde kemoterapi tedavisi

Hastalara gökyüzünde kemoterapi tedavisi Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, THY Genel Müdürlüğü ve Doğu Karadeniz Meme Hastalıkları Derneği'nin ortaklaşa hazırladığı proje, birçok ilden sonra Mardin'de de hayata geçti.

13.08.2020 11:17 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:24

Hastalara gökyüzünde kemoterapi tedavisi

MARDİN - Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, THY Genel Müdürlüğü ve Doğu Karadeniz Meme Hastalıkları Derneği'nin ortaklaşa hazırladığı proje, birçok ilden sonra Mardin'de de hayata geçti.

Proje kapsamında Türkiye'de kemoterapi üniteleri, Türk Hava Yolları kaptanlarının kokpitten çektiği fotoğraflar ile giydirilip sanal gökyüzüne dönüştürülüyor. Ülkemizde bugüne kadar 6 onkoloji merkezi ve Ortadoğu'nun eğitim merkezi kabul edilen Hacettepe Üniversitesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi bu şekilde düzenlendi ve sanal gökyüzü ortamında tedavi alan hastalarda moral ve motivasyonun daha iyi olduğu, tedaviye inançlarının arttığı proje yöneticisi Dr. Eda Küçüktülü ve ekibinin yaptığı anket çalışmaları sonrası bilimsel olarak da kanıtlandı. Mardin'de kemoterapi merkezinde tedavi gören hastalara moral vermek için 'sanal gökyüzü' oluşturuldu. Proje kapsamında çekilen fotoğraflar kemoterapi merkezinin duvarlarına asıldı.

"Karadeniz'in mavisi Mardin'e umudun mavisi olarak taşınacak"

Konu ile ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, proje ile birlikte Karadeniz mavisinin Mardin'e umudun mavisi olarak taşınacağını söyledi. Yavuz, "Proje ve Dernek Trabzon merkezlidir. Proje yöneticisi Dr. Eda Küçüktülü ile yaptığımız uzun görüşmeler neticesinde Karadeniz'in ve umudun mavisini bu sefer Mardin Devlet Hastanesinde tedavi gören hastalarımıza taşımaya karar verdik. Bu amaç için başta Sağlık Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Emine Alp Meşe'ye, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'a, İçişleri Bakanlığı ve THY Genel Müdürlüğü yetkililerine, Trabzon Milletvekili Salih Cora'ya, Mardin Milletvekilleri Şeyhmus Dinçer'e ve Cengiz Demirkaya'ya, Doğu Karadeniz Meme Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi saygıdeğer hocamız Uzman Dr. Eda Küçüktülü'ye desteklerinden dolayı tüm Mardinli hemşehrilerim ve sağlık çalışanlarımız adına gönülden şükranlarımı sunmayı bir borç bilirim. Projeye ve bizlere olan yakın ilgilerinden dolayı, çok güzel bir çalışmayla kemoterapi merkezinin hızlıca tamamlanması sağlanmış oldu" dedi.

Mardin Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Alpay Tuncar ise "Kemoterapi hastalarının tedavi etkinliğine fayda sağlaması açısından bu manevi projeyi çok destekliyoruz. Kemoterapi süreci uzun bir süreç gerektiriyor. Kemoterapi gören hastaların tedavi süreçlerinde psikolojik ve fiziksel değişiklikler olabiliyor. Bu ortama girdiklerinde hastane ortamı değil de daha rahat bir ortamda tedavi görmelerini amaçladık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Doğu Karadeniz Meme Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uzman Dr. Eda Küçüktülü, projeye bir hastanın vesilesiyle başladıklarını anlattı. Küçüktülü, "Erken tanının da anlamını çok iyi biliyordu. O yüzden çok fazla imkanı olduğundan İstanbul ve Ankara illerine çok fazla uçuşlar yapıyordu. Tedavi aşamasında moral ve motivasyonunu hiç bozmadı. Bunu da uçuşlara bağlıyordu. Gökyüzünü görmenin ona çok iyi geldiğini söylüyordu. Bu düşünceden yola çıkarak hastaların kemoterapi alırken boş duvarlara bakmak zorunda kalmaması için bu fotoğrafları yerleştirdik. Türk Hava Yolları'nın pilotları bizler için fotoğraflar çekti. O fotoğraflarla da burada sanal gökyüzü oluşturmaya çalıştık. Bunu yaparken de, bugünlerde herkesin en çok ihtiyacı olan şeyin umut olduğunu bildiğimiz için, projemize bir alt isim ekleyip "Umudunu benimle paylaş" dedik. Trabzon'un mavisini, herkesin iç içe barış içinde yaşadığı bir şehir olan Mardin'den tüm dünyaya umut olarak yansıtabilmemiz için de, Ekim ayında "Umudunu benimle paylaş" isimli bir Serdar Ortaç bestesini tüm dünya ile paylaşacağız. Ve, gökyüzünün mavisi artık, kulaklarda nağme, gönüllerde umut olarak yeryüzüne inecek" şeklinde konuştu.

Bir hasta yakını "Mardin Devlet Hastanesi'nde Kemoterapi ünitesinin açılması bizim için çok iyi oldu, daha önce il il geziyorduk. Hastaların gökyüzüne bakarak tedavi olması ayrı bir güzellik oldu, bu şekilde tıpkı gökyüzündeymiş hissiyatı veriyor" ifadelerini kullandı.

Bir diğer hasta yakını da, "Buranın ortamı gayet güzel ve açık insanın hoşuna gidiyor ve hastalara refah veriyor. Tedavilerini huzur içinde oluyorlar. Allah devletimize zeval vermesin. Zaman içerisinde sağlık sektöründe çok güzel reformlara imza atılıyor" dedi.

Hastalara gökyüzünde kemoterapi tedavisi

Kaynak: İHA

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