Hastalara Evde Sağlık Hizmeti

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Yücel Kurt, 2010'dan itibaren ilçede 225 hastaya evde sağlık hizmeti verildiğini söyledi.



Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, evde sağlık hizmetindeki temel amacın çeşitli nedenlerle yatalak veya ağır özürlü hastaların sağlık kuruluşlarına ulaşmakta çok büyük güçlükler yaşamasından kaynaklı sorunları azaltmak, hasta ve yakınlarının yaşam kalitesini artırmak olduğunu belirtti.



Bu amaç doğrultusunda ihtiyacı olan bireylere evinde ve aile ortamında eğitimli personel ile sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde verilen muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetlerinin evde sağlık hizmetleri kapsamına girdiğini kaydeden Kurt, şunları söyledi:



"Finike Devlet Hastanesi evde sağlık hizmetleri birimimizce 2010 yılından itibaren bugüne kadar 225 hastaya hizmet verdik. 2014 yılında Finike Belediyesi ile Finike Devlet Hastanesi arasında yapılan evde sağlık hizmetleri protokolüyle evde sağlık hastalarına hizmet kalitemiz daha da artmıştır. Evde sağlık hizmetleri birimimizde bir uzman doktor, bir fizyoterapist ve bir sekreter görev yapıyor."



Finike Devlet Hastanesi evde sağlık hizmetleri birimi sorumlu hekimi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Muharrem Mert de özellikle yatağa bağımlı hastaların hastaneye ulaşmalarında yaşadıkları sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik, evde sağlık hizmetlerinin hem hastalar hem de hasta yakınlarına büyük kolaylıklar sağladığını ifade etti.



Evde sağlık hizmetinden yararlanmak isteyen hasta ve hasta yakınlarının, Finike Devlet Hastanesi evde sağlık hizmetleri birimi polikliniğine başvuru yaparak gerekli bilgileri alabileceklerini bildirildi.