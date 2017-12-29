Kilis Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi personeli tarafından hastanede personeli ile hastalara çorba dağıtıldı.



Meslek Edindirme Merkezi personeli tarafından Sabah 07: 00 da hastane acil, gözlem odaları ve doğum ünitesine hastalar ile hastane personeline çorba ikramında bulunuldu.



Meslek Edindirme Merkezleri tarafından bu tür sosyal etkinliklerin artarak devam edeceği bildirildi. - KİLİS