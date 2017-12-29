Hastalara Çorba Dağıtıldı
Kilis Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi personeli tarafından hastanede personeli ile hastalara çorba dağıtıldı.
Kilis Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi personeli tarafından hastanede personeli ile hastalara çorba dağıtıldı.
Meslek Edindirme Merkezi personeli tarafından Sabah 07: 00 da hastane acil, gözlem odaları ve doğum ünitesine hastalar ile hastane personeline çorba ikramında bulunuldu.
Meslek Edindirme Merkezleri tarafından bu tür sosyal etkinliklerin artarak devam edeceği bildirildi. - KİLİS