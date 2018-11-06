Hastalar Konserle Moral Buldu
Dicle Üniversitesi (DÜ) Kalp ve Onkoloji hastanelerinde tedavi gören hastalar, konserle moral buldu.
Dicle Üniversitesi (DÜ) Kalp ve Onkoloji hastanelerinde tedavi gören hastalar, konserle moral buldu.
DÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Sosyal Komitesi, Sağlık Kültür Spor (SKS) Daire Başkanlığı ve Do Re mi Müziğin teknik desteğiyle ilk konser Kalp Hastanesinde gerçekleştirildi.
Konsere hastaların yanı sıra hasta yakınları ve hastane personeli de katıldı.
Hastalar, şarkıcı Ferat Üngür'ün seslendirdiği parçalar eşliğinde eğlenme fırsatı buldu.
Konser daha sonra Onkoloji Hastanesi Kemoterapi Ünitesinde devam etti.
Konserde tedavisi süren çocuklar da şarkılara eşlik etti.
Ünger, konser sonunda yaptığı konuşmada, tüm hastalara acil şifa dileyerek, hastaların en kısa zamanda sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.
DÜ Rektör Yardımcısı ve Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, konserde emeği geçenlere teşekkür belgesi verdi.
Konsere, SKS Daire Başkanlığında Şube Müdürü Mehmet Nur Öncü ve Başhemşire Rahime Atlı da katıldı.