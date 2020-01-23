: Hastalar el sanatlarıyla terapi ediliyor

23.01.2020 17:25 | Son Güncelleme: 23.01.2020 17:27

Yüksekova Devlet Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören hastaların "Sosyal beceri eğitimleri ve rehabilitasyon uygulamaları" kapsamında yaptığı ürünler sergilendi.

Merkezde kurulan atölyelerde hediyelik eşya, cam boyama, kapı süsleme, resim yapma gibi etkinliklere katılan psikolojik rahatsızlığı bulunan hastalar, el sanatlarıyla terapi edilerek, normal yaşama dönmeleri sağlanıyor.

Bu sayede tedavi süreçlerinde olumlu gelişmeler sağlanan 146 hastanın atölyelerde yaptığı ürünler, hastanede açılan sergiyle beğeniye sunuldu. Sergiye katılan vatandaşlar ile hastane çalışanları, büyük emeklerle hazırlanan ürünleri inceledi.

Psikiyatri Uzmanı Şerife Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 yıldır hastalara hizmet veren merkezde hastaların yaptığı ürünleri sergilediklerini söyledi.

Hastaların topluma kazandırılabilmesi açısından ilaç tedavisinin yanında bu tür etkinliklerin önemli olduğunu belirten Aslan, "Merkezde 146 hastamız var. Bu çalışmalar üç yılda yapıldı. Bu tür faaliyetler sosyalleşmeleri ve topluma kazandırılmaları için çok önemli. Evde oturacaklarına buraya gelip bu tür faaliyetlere katılıyorlar. İlk sergimiz. Amacımız, hastalarımızın toplum ve ruh sağlığı merkezine gelmelerini kolaylaştırmak. İleri de bu tür faaliyetleri daha kapsamlı hale getirmek istiyoruz. Hastalarımız spor ve müzik etkinliklerine de katılıyor. Çok kapsamlı bir rehabilitasyon merkezimiz var."

Kaynak: AA

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