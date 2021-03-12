Hastalanan ve yaralı bulunan yabani hayvanlar, tedavi edilip "özgürlüğe" salınıyor
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Hastalanan ve yaralı bulunan yabani hayvanlar, tedavi edilip "özgürlüğe" salınıyor

12.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:08
Hastalanan ve yaralı bulunan yabani hayvanlar, tedavi edilip

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü, son 6 ayda çeşitli sebeplerle hastalanan, yaralanan ve yorgun düşen 856 yabani hayvanı tedavilerinin ardından doğaya saldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü, son 6 ayda çeşitli sebeplerle hastalanan, yaralanan ve yorgun düşen 856 yabani hayvanı tedavilerinin ardından doğaya saldı.

Bölge müdürlüğü ekipleri, Adana, Hatay, Mersin, Kayseri, Osmaniye ve Niğde'de, yorgun düşen, hastalanan veya yaralanan hayvanları, tedavilerinin ardından doğal yaşamlarına bırakıyor.

Müdürlüğün sorumluluğundaki 6 ilde, son 6 ayda tedaviye alınan 1150 yabani hayvandan tedavisi tamamlanan 856'sı doğaya salındı. Tedavisi süren 294 yabani hayvan da iyileşmelerinin ardından "özgürlüklerine" kavuşacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Turgut Çangır, AA muhabirine, doğanın ve yaban hayatının korunması ve genişletilmesinin sağlanması için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Yaban hayatının desteklenmesi amacıyla her yıl özellikle kış aylarında yemleme çalışmaları yaptıklarını anlatan Çangır, bu yıl Bölge Müdürlüğü olarak doğaya 100 tonun üzerinde yem bıraktıklarını aktardı.

Çangır, yaban hayatını geliştirmenin yolunun kaçak avcılıkla mücadeleden geçtiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bölge Müdürlüğümüzde geçen yıl kaçak avcılara 6,5 milyon liranın üzerinde idari para cezası ve tazminat tahakkuk ettirdik. Bu yaban hayatının korunması anlamında olumlu yönde katkı sağlamaktadır. Ayrıca doğada çeşitli sebeplerle yorgun düşen, hastalanan, yaralanan hayvanların tedavileriyle ilgili yine Bölge Müdürlüğümüzün farklı illerinde yaban hayatı rehabilitasyon merkezlerimiz var. Bunların olmadığı yerlerde belediyelerle yaptığımız iş birliği karşılığında hayvanlarımızın tedavi edilmesini sağlıyoruz. Bunlar yırtıcılar, kanatlılar ve memeliler olmak üzere her türlü yaban hayvanımız var."

"Tedavisi tamamlananlar peyderpey doğaya salınıyor"

Belli periyotlar dahilinde tedavisi tamamlanan yabani hayvanları doğaya saldıklarını belirten Çangır, şunları kaydetti:

"Yaban hayvanının fazla bekletilmesi, özelliğini yitirmesine sebep oluyor. O yüzden tedavisi tamamlanır tamamlanmaz uygun bulundukları zaman doğal ortama salıyoruz. Bölge Müdürlüğümüze bağlı 6 ilimizde, 1150 hayvanımız tedaviye alındı. Tedavisi tamamlanan 856 hayvanımız doğaya salındı. Diğerlerinin tedavisi devam ediyor. Bunlar arasında her türlü hayvanımız var, özel bir ayrım gözetmiyoruz. Adana'da 191 hayvanımız tedaviye alındı. 112'si tedavisinin ardından doğaya salındı. Diğerlerinin tedavisi devam ediyor. Tedavisi tamamlananlar peyderpey doğaya salınıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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