Hastalanan köpek, hayvan ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hastalanan köpek, hayvan ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi

BOLU'da Yedigöller Milli Parkı'na kamp yapmak için gelen İren Kolsuz'un hastalanan köpeği, Bolu'da ilk tedavisinin ardından belediyenin hayvan ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi.

Hastalanan köpek, hayvan ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi
05.07.2020 12:21 | Son Güncelleme: 05.07.2020 12:48

BOLU'da Yedigöller Milli Parkı'na kamp yapmak için gelen İren Kolsuz'un hastalanan köpeği, Bolu'da ilk tedavisinin ardından belediyenin hayvan ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi.

Kamp yapmak için Bolu Yedigöller'e gelen İren Kolsuz, köpeğinin hastalanması üzerine şehir merkezinde bulunan veteriner hekime giderek köpeğini muayene ettirdi. Köpeğinin nefes almakta güçlük çektiğini, kalbinde problem olduğunu ve Ankara'da müdahale edilebileceğini öğrenmesi üzerine Bolu Belediyesi'ni arayan İren Kolsuz, belediye ekiplerinden yardım istedi. Bolu Belediye Meclis üyesi ve Bolu Belediye Meclisi Hayvan Hakları Komisyonu üyesi Tahsin Mert Karagöz, yardım talebi kendilerine ulaşır ulaşmaz İren Kolsuz ile görüşerek köpeğinin Ankara'ya sevk edilmesi için harekete geçti.

'ANKARA'DA TEDAVİ EDİLEBİLECEĞİNİ ÖĞRENDİM'Bolu Belediyesi'ne ilgisinden ve yardımlarından dolayı teşekkür eden İren Kolsuz; "Köpeğimle birlikte hafta sonu için Yedigöller'de kamp yapmaya gelmiştik ve köpeğim birdenbire rahatsızlandı. Aracım olmadığından dolayı oradaki vatandaşların yardımı ile merkezde bir veterinere geldik. Burada köpeğimin Ankara'da tedavi edilebileceğini öğrendim ve hemen Bolu Belediyesi'ni arayarak yardım istedim. Sağ olsunlar hemen ilgilendiler ve köpeğimle birlikte Ankara'ya transferimiz için bize yardımcı oldular. Çok ama çok teşekkür ediyorum" dedi.Tahsin Mert Karagöz ise, "Belediyemizin çalışmalarıyla birlikte ekiplerimiz hızlı bir şekilde yönlendirildi ve şu an canımız buradan yola çıktı. Ankara'ya gidiyor ve umarım eski sağlığına kavuşacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti Haber
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakalardaki azalışın durmasında süper bulaştırıcılar rol oynuyor Haber
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakalardaki azalışın durmasında süper bulaştırıcılar rol oynuyor
Vaka sayısında artış yaşanan 5 kentimizden biri olan Diyarbakır'da halk halaydan vazgeçmiyor Haber
Vaka sayısında artış yaşanan 5 kentimizden biri olan Diyarbakır'da halk halaydan vazgeçmiyor
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz Haber
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu Haber
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Rize'de kaybolan 11 yaşındaki çocuk 12 kilometre uzaklıkta bulundu Haber
Rize'de kaybolan 11 yaşındaki çocuk 12 kilometre uzaklıkta bulundu
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı okullarda alınması gereken önlemleri madde madde sıraladı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı okullarda alınması gereken önlemleri madde madde sıraladı
Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
Nisan'da torbadan çıkan sosyal medya düzenlemesi Erdoğan'ın talimatıyla raftan iniyor
Nisan'da torbadan çıkan sosyal medya düzenlemesi Erdoğan'ın talimatıyla raftan iniyor
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
Küçükçekmece'de dehşet; önce eski eşini silahla vurdu sonra intihar etti
Küçükçekmece'de dehşet; önce eski eşini silahla vurdu sonra intihar etti
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Memurenin kalçasını elleyen müdür tacizden ceza aldı; Yargıtay, 'Babacan tavır' diyerek kararı bozdu
Memurenin kalçasını elleyen müdür tacizden ceza aldı; Yargıtay, "Babacan tavır" diyerek kararı bozdu
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Bağışıklık sistemini güçlendiren arı sütünün kilosu 7 bin TL'den alıcı buluyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren arı sütünün kilosu 7 bin TL'den alıcı buluyor
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı
Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Havacılık devi Air France 7.580 kişiyi işten çıkaracak
Havacılık devi Air France 7.580 kişiyi işten çıkaracak
Hababam Sınıfı filmi gerçek oldu: Kimya laboratuvarındaki patlamada 2 öğretmen yaralandı
Hababam Sınıfı filmi gerçek oldu: Kimya laboratuvarındaki patlamada 2 öğretmen yaralandı
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Çöp kamyonu yolun karşısına geçmek isteyen kadının üzerinden iki defa geçti
Çöp kamyonu yolun karşısına geçmek isteyen kadının üzerinden iki defa geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Bülent Turan Halife Hafter Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Demet Akalın Gonca Vuslateri Zehra Çilingiroğlu
Spor Gökhan Töre Fatih Terim Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Su Düğün Bakan Sakarya
Şu an buradasınız: Hastalanan köpek, hayvan ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 13:18:24. #1.15#
title