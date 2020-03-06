Hastalanan Kıbrıs gazisi, konferans verdiği öğrencilerinin mektuplarıyla sevindi

06.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:02

Afyonkarahisar'da, geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan 74 yaşındaki Kıbrıs gazisi Tahsin Koç, konferans verdiği ortaokul öğrencilerinden gelen mektuplarla mutlu oldu.

Kıbrıs gazisi Koç, Afyonkarahisar'da Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesinin çeşitli etkinliklerinde okulları ziyaret ederek, öğrencilere vatan ve bayrak sevgisi ile şehitlik ve gazilik konularında konferanslar veriyordu.

Bir süre önce rahatsızlanarak Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Koç, tedavi altına alındı.

Koç'un durumunu sosyal medyadan öğrenen Çobanlar İlçesi Zafer Ortaokulu ve Kocaöz Ortaokulu öğrencileri, mektup yazarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öğrencilerin mektupları, öğretmenleri Resul Ataş ve Lütfiye Ataş tarafından gazi Tahsin Koç'a hastane odasında teslim edildi. Mektupları okuyan öğretmenleri dinleyen Koç, gözyaşlarını tutamadı.

Koç, çok mutlu olduğunu ve en kısa zamanda iyileşerek, tekrar öğrencilerle buluşmak istediğini söyledi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı da "Öğrencilerimiz Tahsin dedenin rahatsızlandığını duyunca mektup yazmışlar. Kendisine geçmiş olsun dilemiş öğrencilerimiz. Tahsin dede içinde çok büyük moral oldu." dedi.

Kocaöz Ortaokulu öğretmeni Resul Ataş ise "Öğrenciler Tahsin dedesine mektup yazarak destek olmak istediler. Biz de bir ders izin verdik. Mektuplarında içtenlikle duygularını dile getirdiler. Onların iyi dileklerinin Tahsin dedeye iyi geleceğini düşünüyoruz. Onu en kısa zamanda tekrar okulumuzda görmek istiyoruz." diye konuştu.

Zafer Ortaokulu öğretmeni Lütfiye Ataş da öğrencilerinin duygularını dile getirdiği mektupları getirdiklerini belirterek, Tahsin Koç'un biran önce iyileşmesini istediklerini kaydetti.

Gazi Koç ve ailesi, öğrencilerin davranışından dolayı teşekkür ederek, çocuklara selamlarını iletti.

Kaynak: AA