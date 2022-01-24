HASTALANAN 2 KARDEŞ, 6 SAATTE HASTANEYE ULAŞTIRILDI

SİVEREK, ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan kırsal mahallede hastalanan 2 kardeş, ekiplerin 6 saatlik çalışmasıyla evlerinden alınıp, hastaneye kaldırıldı.

İlçeye 45 kilometre mesafedeki Ergen Mahallesi'nde Kızılırmak ailesinin çocukları Ezel (4) ile 5 aylık bebekleri Mehmet Ali'nin ateşi çıktı. Mahallenin yolu karla kapalı olduğu için kendi imkanlarıyla çocuklarını hastaneye götüremeyen aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine mahalleye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş makinelerinin açtığı yolda güçlükle ilerleyen UMKE, 6 saat sonra 2 kardeşe ulaşıp Siverek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Çocukları hastanede ziyaret eden Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, Kırsal bölgelerimizde kar kalınlığı bir metreye ulaştı. Kırsal mahallemizde iki kardeşin hastalandığı bilgisini alınca ekiplerimizi seferber ettik. İş makinelerimizle yolun açılmasının ardından iki çocuğumuzu sağlık ekiplerimiz hastaneye getirdi, şu anda sağlık durumları iyi dedi.