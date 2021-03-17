Hasta ziyareti sonrası karantinaya alınan mahallede ilk ölüm
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Hasta ziyareti sonrası karantinaya alınan mahallede ilk ölüm

17.03.2021 14:12 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:28
Hasta ziyareti sonrası karantinaya alınan mahallede ilk ölüm

Sakarya'nın Geyve ilçesinde hasta ziyareti sonrası vaka çoğalınca karantinaya alınan İhsaniye Mahallesi'nde ziyarete gidenlerden virüs bulaşan 90 yaşındaki Raşit Bozyurt, hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde hasta ziyareti sonrası vaka çoğalınca karantinaya alınan İhsaniye Mahallesi'nde ziyarete gidenlerden virüs bulaşan 90 yaşındaki Raşit Bozyurt, hayatını kaybetti.

Hasta ziyaretleri sonrasında artan vakalar sebebiyle karantinaya alınan Geyve İhsaniye Mahallesi'nden acı haber geldi. Giriş-çıkışa kapatılan mahallede karantinaya alınan 20 haneden birinde yaşayan 90 yaşındaki Raşit Bozyurt'ta virüse yakalanarak hastanede tedavi altına alındı. Bir süredir tedavi altında olan ve durumunun ağırlaşması sonucu yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Bozyurt, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Hastanede işlemleri tamamlanan Bozyurt'un cenazesi, İhsaniye Mahallesi'nde koruyucu kıyafet giyen belediye yetkililerince toprağa verildi.

Karantinaya alınmıştı

Öte yandan 2 hafta önce rahatsızlanan İhsaniye Mahallesi Muhtarı Bayram Yılmaz'ın annesi 75 yaşındaki Zülfiye Yılmaz'a mahalleli geçmiş olsun için evine gelmiş, daha sonra ise yaşlı kadının korona virüs olduğu ortaya çıkmıştı. Tespit sonrasında ilk olarak filyasyon ekiplerinin tespit ettiği temaslı 35 kişi karantinaya alınmış, bu sayı 50'ye yaklaşınca ise mahallenin tamamı için karantina tedbiri uygulanmıştı. Jandarma'nın 15 gün nöbet tuttuğu köyde karantina ise bir kaç gün sonra tamamen son bulacak. - SAKARYA

Hasta ziyareti sonrası karantinaya alınan mahallede ilk ölüm

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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