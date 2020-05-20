Hasta yatağında aklına koydu, iş yerinin terasında yaptı Hasta yatağında aklına koydu, iş yerinin terasında yaptı Sivas'ta yaşayan emekli Astsubay Erkan İlter, pankreas ameliyatı olmasının ardından yaşadığı sorunlar üzerine iş yerinin teras kısmında sağa ve sola yatışlarla yatalak hastaların hayatını kolaylaştıracak ortopedik yatak geliştirdi...

Hasta yatağında aklına koydu, iş yerinin terasında yaptı

Sivas'ta yaşayan emekli Astsubay Erkan İlter, pankreas ameliyatı olmasının ardından yaşadığı sorunlar üzerine iş yerinin teras kısmında sağa ve sola yatışlarla yatalak hastaların hayatını kolaylaştıracak ortopedik yatak geliştirdi

SİVAS - Sivas'ta yaşayan emekli Astsubay Erkan İlter, pankreas ameliyatı olmasının ardından yaşadığı sorunlar üzerine iş yerinin teras kısmında sağa ve sola yatışlarla yatalak hastaların hayatını kolaylaştıracak ortopedik yatak geliştirdi.

Uzun yıllar boyunca Astsubay olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan emekli Astsubay Erkan İlter, pankreas ameliyatı olmasının ardından hasta yatağında hareket etmekte güçlük çekti. Hasta yatağında yaşadığı sorunlar üzerine çalışmalara başlayan İlter, iş yerinin teras kısmında benzerlerinden farklı olarak sağa ve sola yatış sağlayan ortopedik yatak geliştirdi. Geliştirdiği yatak ile yatalak hastaların kan dolaşımının yavaşlaması sorununa ve baskı sonucu yara oluşumuna çözüm getirecek İlter, çalışması için Türk Patent ve Marka Kurumu'na da patent başvurusunda bulundu. Geliştirdiği ürünün piyasa değerinin üçte bir fiyatına mal ettiğini belirten emekli asker, patent almasının ardından seri üretime geçeceğini söyledi.

Hasta yatağında aklına koydu

Pankreas ameliyatı olmasının ardından yaklaşık 1 yıllık süreçte yatağı geliştirdiğini belirten İlter, "Yatağa bağımlı hastaların ve yakınlarının en büyük sıkıntısı olan hareketsizlik, hareketsizlikte bası yaralarına neden olmaktadır. Bende ameliyat olduğum dönemlerde yaşadığım sıkıntılardan dolayı bir eksiklik olduğunu fark ettim ve böyle bir yatak yapma ihtiyacı duydum. Atölyemin olmadığından dolayı şuan ki pansiyonumuzun teras katını atölye olarak kullandım. Piyasa değeri çok yüksek olan bu yatağı tahminlerin baya altında üçte bir fiyatına mal ettim. 12 bin lira civarında olan bu tür yatağı ben 4-5 bin lira civarında rakama mal etmiş oldum. Fakat buradaki en önemli özellik mevcut yaralarda olmayan sağa ve sola dönüşün olmasıdır. İstenilirse el kumandasıyla istenilirse de otomatik kontrolle yapılabilmektedir. Hastanın yakını olmadan herhangi bir müdahale olmadan da kendi başına sağa ve sola dönerek istenildiği kadar bekleyerek kan dolaşımını hızlandırmaya yaramaktadır. Bu ürünün patent müracaatını yaptım, yakın zamanda sonuçlanacak. İlk fırsatta da seri üretime geçerek piyasaya girmek istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA