Hasta yatağında aklına koydu, iş yerinin terasında yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hasta yatağında aklına koydu, iş yerinin terasında yaptı

Hasta yatağında aklına koydu, iş yerinin terasında yaptı Sivas'ta yaşayan emekli Astsubay Erkan İlter, pankreas ameliyatı olmasının ardından yaşadığı sorunlar üzerine iş yerinin teras kısmında sağa ve sola yatışlarla yatalak hastaların hayatını kolaylaştıracak ortopedik yatak geliştirdi...

20.05.2020 21:12 | Son Güncelleme: 20.05.2020 21:14

Hasta yatağında aklına koydu, iş yerinin terasında yaptı

Sivas'ta yaşayan emekli Astsubay Erkan İlter, pankreas ameliyatı olmasının ardından yaşadığı sorunlar üzerine iş yerinin teras kısmında sağa ve sola yatışlarla yatalak hastaların hayatını kolaylaştıracak ortopedik yatak geliştirdi

SİVAS - Sivas'ta yaşayan emekli Astsubay Erkan İlter, pankreas ameliyatı olmasının ardından yaşadığı sorunlar üzerine iş yerinin teras kısmında sağa ve sola yatışlarla yatalak hastaların hayatını kolaylaştıracak ortopedik yatak geliştirdi.

Uzun yıllar boyunca Astsubay olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan emekli Astsubay Erkan İlter, pankreas ameliyatı olmasının ardından hasta yatağında hareket etmekte güçlük çekti. Hasta yatağında yaşadığı sorunlar üzerine çalışmalara başlayan İlter, iş yerinin teras kısmında benzerlerinden farklı olarak sağa ve sola yatış sağlayan ortopedik yatak geliştirdi. Geliştirdiği yatak ile yatalak hastaların kan dolaşımının yavaşlaması sorununa ve baskı sonucu yara oluşumuna çözüm getirecek İlter, çalışması için Türk Patent ve Marka Kurumu'na da patent başvurusunda bulundu. Geliştirdiği ürünün piyasa değerinin üçte bir fiyatına mal ettiğini belirten emekli asker, patent almasının ardından seri üretime geçeceğini söyledi.

Hasta yatağında aklına koydu

Pankreas ameliyatı olmasının ardından yaklaşık 1 yıllık süreçte yatağı geliştirdiğini belirten İlter, "Yatağa bağımlı hastaların ve yakınlarının en büyük sıkıntısı olan hareketsizlik, hareketsizlikte bası yaralarına neden olmaktadır. Bende ameliyat olduğum dönemlerde yaşadığım sıkıntılardan dolayı bir eksiklik olduğunu fark ettim ve böyle bir yatak yapma ihtiyacı duydum. Atölyemin olmadığından dolayı şuan ki pansiyonumuzun teras katını atölye olarak kullandım. Piyasa değeri çok yüksek olan bu yatağı tahminlerin baya altında üçte bir fiyatına mal ettim. 12 bin lira civarında olan bu tür yatağı ben 4-5 bin lira civarında rakama mal etmiş oldum. Fakat buradaki en önemli özellik mevcut yaralarda olmayan sağa ve sola dönüşün olmasıdır. İstenilirse el kumandasıyla istenilirse de otomatik kontrolle yapılabilmektedir. Hastanın yakını olmadan herhangi bir müdahale olmadan da kendi başına sağa ve sola dönerek istenildiği kadar bekleyerek kan dolaşımını hızlandırmaya yaramaktadır. Bu ürünün patent müracaatını yaptım, yakın zamanda sonuçlanacak. İlk fırsatta da seri üretime geçerek piyasaya girmek istiyorum" dedi.

Hasta yatağında aklına koydu, iş yerinin terasında yaptı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir Haber
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındı, inceleme başlatıldı Haber
İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalındı, inceleme başlatıldı
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Haber
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali Haber
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için 'HES kodu' uygulaması başladı
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak
Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
6 milyon lira dolandırılan mağdurlar, dolandırıcıyı yakalayana 250 bin lira ödül verecek
6 milyon lira dolandırılan mağdurlar, dolandırıcıyı yakalayana 250 bin lira ödül verecek
İspanya'nın Malaga kulübü, koronavirüs nedeniyle toplu işten çıkarma kararı alan ilk kulüp oldu
İspanya'nın Malaga kulübü, koronavirüs nedeniyle toplu işten çıkarma kararı alan ilk kulüp oldu
Van'daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
Van'daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz
UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz
Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi
Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi
New York'ta yeni vakaların yüzde 66'sını kurallara uyup evde kalanlar oluşturuyor
New York'ta yeni vakaların yüzde 66'sını kurallara uyup evde kalanlar oluşturuyor
BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu
BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu
Doğumda ısıtıcıyla yanan bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat ödenecek
Doğumda ısıtıcıyla yanan bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat ödenecek
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den alternatif tatil önerisi: Doğada başımızı dinleyebiliriz
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den alternatif tatil önerisi: Doğada başımızı dinleyebiliriz
İstanbul'da yanmış kafatasının bulunduğu yangın enkazından şimdi de insan kemikleri çıktı
İstanbul'da yanmış kafatasının bulunduğu yangın enkazından şimdi de insan kemikleri çıktı
Besicileri 7 milyon TL dolandıran şahıs tutuklandı
Besicileri 7 milyon TL dolandıran şahıs tutuklandı
Afganistan'da 2 ayrı camiye silahlı saldırı: 11 ölü
Afganistan'da 2 ayrı camiye silahlı saldırı: 11 ölü
Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek
Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek
Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı
Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı
Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı
Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti
Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi
Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Ferdi Tayfur
Spor Neymar Rıza Çalımbay Kenan Sofuoğlu Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Bursa Twitter 19 Mayıs
Şu an buradasınız: Hasta yatağında aklına koydu, iş yerinin terasında yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 21:14:37. #1.15#
title