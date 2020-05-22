Hasta yakınlarına zorla dini içerikli kitap satmaya çalışanlara yönelik denetim
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hasta yakınlarına zorla dini içerikli kitap satmaya çalışanlara yönelik denetim

Adana'da hasta yakınlarına zorla dini içerikli kitap ve mendil satmaya çalışan kişilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

22.05.2020 11:24 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:32

Adana'da hasta yakınlarına zorla dini içerikli kitap ve mendil satmaya çalışan kişilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı yunus ekipleri, hasta yakınınlarının dini içerikli kitap almaya zorlandıkları şikayeti üzerine hastanelerin çevresinde denetim yaptı.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen benzer olaya ilişkin görüntüler de ekiplerce ihbar kabul edildi.

Görüntülerde satıcının hastane yakınındaki kafeteryada bekleyen hasta yakınına zorla satış yapmaya çalışması, ikna edebilmek için öpmesi ve çekim yapan kişinin de satıcıya tepki göstermesi yer alıyor.

Yunus ekipleri, Seyhan Devlet Hastanesi Marsa Ek Hizmet Binası girişinde elindeki poşette kağıt mendiller ve namaz eğitim kitabı bulunan bir satıcıyı yakaladı.

Satıcı E. K. (33), gazetecilerin soruları üzerine, namaz eğitim kitabını satmak için değil okumak için yanında bulundurduğunu, kimseyi rahatsız etmeden kağıt mendil sattığını söyledi.

Bu sırada hasta yakınlarından Gülşen Kirli (42), satıcıya insanların dini duygularını istismar ederek zorla bir şeyler satıp rahatsız ettiklerini belirterek tepki gösterdi.

Kirli, gazetecilere, daha önce kendisinin ve iki oğlunun da farklı zamanlarda zorla kağıt mendil veya dini kitap satmaya çalışan kişilerin saldırısına uğradığını belirtti.

Bu gibi satıcıların tehlikeli olabileceğini kaydeden Kirli, "Çoğu madde bağımlısı ve yanlarında bıçak taşıyabiliyorlar. Kimi zaman dua, kimi zaman da beddua ederek ellerindekini satmaya çalışıyorlar." dedi.

Polis ekipleri, yakaladığı satıcıyı hakkında idari işlem uygulanması için zabıta ekiplerine teslim etti.

Hasta yakınlarına zorla dini içerikli kitap satmaya çalışanlara yönelik denetim

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

AK Parti, Devlet Bahçeli'nin 'Vekil transferi yasaklansın' çağrısına kapıları kapadı Haber
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına kapıları kapadı
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu Haber
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler Haber
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı Haber
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum Haber
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor Haber
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Trump 'Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyorum' dedi, Rusya'dan yanıt geldi
Trump "Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyorum" dedi, Rusya'dan yanıt geldi
ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs'ta beklentinin üzerinde geldi
ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs'ta beklentinin üzerinde geldi
65 yaş üstü seyahat izni sonrası memleketlerine doğru yola çıkınca TEM kilitlendi
65 yaş üstü seyahat izni sonrası memleketlerine doğru yola çıkınca TEM kilitlendi
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan vatandaşa, Sivas Valiliği'nden izin çıktı
Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan vatandaşa, Sivas Valiliği'nden izin çıktı
Almanya'nın FC Würzburger Kickers Kulübü, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz verdi
Almanya'nın FC Würzburger Kickers Kulübü, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz verdi
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den HES kodu açıklaması: Kontrollü sosyalleşmeye önemli katkısı olacak
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den HES kodu açıklaması: Kontrollü sosyalleşmeye önemli katkısı olacak
İzmir'de yine cami minarelerinden müzik yayını yapıldı
İzmir'de yine cami minarelerinden müzik yayını yapıldı
UEFA Başkanı Ceferin'den EURO 2020 iddiası: 1 milyon dolara bahse girerim, seyircili oynanacak
UEFA Başkanı Ceferin'den EURO 2020 iddiası: 1 milyon dolara bahse girerim, seyircili oynanacak
Canlı yayında Davutoğlu'na büyük ayıp! 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti
Canlı yayında Davutoğlu'na büyük ayıp! "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Kadın muhtar, kovboy gibi atla mahallesini geziyor
Kadın muhtar, kovboy gibi atla mahallesini geziyor
5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi
5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
Devleri karşı karşıya getiren Emre Akbaba için Efecan Karaca'dan çarpıcı itiraf: Fenerbahçe'yi duyunca üzüldü
Devleri karşı karşıya getiren Emre Akbaba için Efecan Karaca'dan çarpıcı itiraf: Fenerbahçe'yi duyunca üzüldü
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Genç kadın, oğlu için yapılan 'Gebersin' yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı
Genç kadın, oğlu için yapılan "Gebersin" yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı
İsveç'in koronavirüs salgınında uyguladığı sürü bağışıklığı tutmadı
İsveç'in koronavirüs salgınında uyguladığı sürü bağışıklığı tutmadı
Birleşmiş Milletler, Libya'ya sevk edilen Rus savaş uçaklarıyla ilgili inceleme başlattı
Birleşmiş Milletler, Libya'ya sevk edilen Rus savaş uçaklarıyla ilgili inceleme başlattı
Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme
Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme
Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 33'e yükseldi
Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 33'e yükseldi
Barcelona Inter'e Lautaro Martinez için 7 futbolcu önerecek
Barcelona Inter'e Lautaro Martinez için 7 futbolcu önerecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Engin Altay Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Hazal Kaya Ebru Şallı Ersin Korkut
Spor Can Bartu Şenol Güneş Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın İzmir Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Hasta yakınlarına zorla dini içerikli kitap satmaya çalışanlara yönelik denetim - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 11:32:40. #1.14#
title