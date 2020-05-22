Hasta yakınlarına zorla dini içerikli kitap satmaya çalışanlara yönelik denetim Adana'da hasta yakınlarına zorla dini içerikli kitap ve mendil satmaya çalışan kişilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Adana'da hasta yakınlarına zorla dini içerikli kitap ve mendil satmaya çalışan kişilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı yunus ekipleri, hasta yakınınlarının dini içerikli kitap almaya zorlandıkları şikayeti üzerine hastanelerin çevresinde denetim yaptı.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen benzer olaya ilişkin görüntüler de ekiplerce ihbar kabul edildi.

Görüntülerde satıcının hastane yakınındaki kafeteryada bekleyen hasta yakınına zorla satış yapmaya çalışması, ikna edebilmek için öpmesi ve çekim yapan kişinin de satıcıya tepki göstermesi yer alıyor.

Yunus ekipleri, Seyhan Devlet Hastanesi Marsa Ek Hizmet Binası girişinde elindeki poşette kağıt mendiller ve namaz eğitim kitabı bulunan bir satıcıyı yakaladı.

Satıcı E. K. (33), gazetecilerin soruları üzerine, namaz eğitim kitabını satmak için değil okumak için yanında bulundurduğunu, kimseyi rahatsız etmeden kağıt mendil sattığını söyledi.

Bu sırada hasta yakınlarından Gülşen Kirli (42), satıcıya insanların dini duygularını istismar ederek zorla bir şeyler satıp rahatsız ettiklerini belirterek tepki gösterdi.

Kirli, gazetecilere, daha önce kendisinin ve iki oğlunun da farklı zamanlarda zorla kağıt mendil veya dini kitap satmaya çalışan kişilerin saldırısına uğradığını belirtti.

Bu gibi satıcıların tehlikeli olabileceğini kaydeden Kirli, "Çoğu madde bağımlısı ve yanlarında bıçak taşıyabiliyorlar. Kimi zaman dua, kimi zaman da beddua ederek ellerindekini satmaya çalışıyorlar." dedi.

Polis ekipleri, yakaladığı satıcıyı hakkında idari işlem uygulanması için zabıta ekiplerine teslim etti.

Kaynak: AA