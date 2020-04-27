Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile kovalayıp, yaraladı
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Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile kovalayıp, yaraladı

Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile kovalayıp, yaraladıTRABZON'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç (35), akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden hastanın yakınlarının saldırısına uğradı.

Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile kovalayıp, yaraladı
27.04.2020 16:03 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:07

Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile kovalayıp, yaraladı

TRABZON'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç (35), akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden hastanın yakınlarının saldırısına uğradı. Saldırganlardan birinin oksijen tüpüyle kovaladığı Genç, yaralandı. Yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan Genç, "O tüpü bize takacakmış, öyle diyordu. Benim yaşadığım şok, ifade vermem şahsın gözaltı süresinden uzun tuttu. Şimdi bu adam dışarıda? dedi.

Olay, dün sabah Kalkınma Mahallesi'ndeki KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yaşandı. Akciğer kanseri nedeniyle tedaviye alınan ve solunum güçlüğü çeken 65 yaşındaki T.D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları ise acil servisten girerek, görevliler ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine de hasta yakınlarından bazıları servisteki camları kırıp, oksijen tüpüyle serviste görevli doktor Esra Ersöz Genç'e saldırdı. Özel güvenlik görevlileri ile polis ekiplerince hasta yakınları dışarı çıkarıldı. 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest kaldı.

'OKSİJEN TÜPÜNÜ ALIP BİZİ KOVALAMAYA BAŞLADI'

Yaşadığı olayı sosyal medya hesabından paylaşan Dr. Esra Ersöz Genç, hasta yakınlarından birinin oksijen tüpüyle kendisini kovaladığını anlattı. Genç paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hastanın kalbi son bir defa daha durdu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hasta yakınları önce zorla kapalı servise girmeye çalıştı, kapılar, camlar kırıldı. Güvenlik ile beraber ben kapının dışında hırpalandık (elimdeki kesikler bu arada oldu sanırım). Sonra servisin iç kapısını da zorla açarak, 5 kişi içeri daldılar. Bizim tulumlarla maskelerle girdiğimiz servise, ellerini kollarını sallayarak girip, sağa sola tekme atarak vefat eden hastanın başına geçtiler. İçlerinden biri eline oksijen tüpünü alıp bizi kovalamaya başladı. O tüpü bize takacakmış, polis geldiğinde öyle diyordu. Beni servisten nasıl çıkardılar bilmiyorum."

'KORKUYORUM'

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli hasta yakınlarının serbest bırakıldığını ve kendisini güvende hissetmediğini belirten Genç, şunları kaydetti:

"Benim yaşadığım şok, adli muayenem, pansumanım, ifade vermem şahsın gözaltı süresinden uzun sürdü. Şimdi bunlar dışarıda. 'Sağlıkta şiddet yasası çıktı' diyorlar. Ben kendimi güvende hissetmiyorum. Bir dahaki nöbette ne olacak, evime aileme sağ sağlam dönebilecek miyim? Bilmiyorum. Korkuyorum, duyuyor musunuz beni?" BİLİM KURULU ÜYESİNDEN DESTEK

Öte yandan aynı hastanede görev yapan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü de, meslektaşının yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yaşananlara tepki gösteren Prof. Özlü paylaşımında, 'İleri evre akciğer kanserli, tek akciğeri alınmış ve gün içinde iki kez hayata döndürülen hasta vefat edince, yakınları acilde dehşet saçmışlar. Ölüme çare olsa, hekimler ölmezdi. Şiddete müsamaha gösterilmemeli' ifadelerinde bulundu.

TABİP ODASI BAŞKANI SİVRİ: DOKTOR ARKADAŞIMIZ YALNIZ DEĞİLDİR

Trabzon Tabip Odası Başkanı Ebru Sivri, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç'in, hasta yakınlarınca uğradığı saldırıya tepki gösterdi. Yaşananları üzüntücü verici olduğunu belirten Sivri, "Esra arkadaşım dün acilde çalıştığı sırada hayatını kurtarmak için uğraştığı bir hastasının hayatını kaybedince yakınları tarafından saldırıya uğradı. Hasta yakınlarının başı sağ olsun. Allah sabırlar versin ama yaptıkları hiçbir kitaba sığmıyor. Doktor hanımın annelerini kurtarmaya çalıştığı halde vefat ettikten sonra oksijen tüpüyle hem doktor hanıma hem diğer sağlık çalışanlarına saldırmaya kalkışmış. Saldıramadı ama sonuçta bir hakaret ve tehdit var" dedi.

COVİD POLİKLİNİKLİĞİNİ BASTILAR

Saldırganların Covid polikliniği bastıklarını anlatan Sivri, "Bu saldırganlar Covid poliklinikliğini bastılar. Covid polinikliği karantina altında olan, girilmemesi gereken zaten yönetimlerce belirlenmiş kuralları olan bir yeri bastılar. Serbest bırakıldılar. Şuan bunlar dışarıda geziyorlar. Karantina altında olmaları gerekiyordu. Devlet malına zarar verdin, karantina kurallarını hiçe saydın, meslektaşıma yaptığını söyleyecek kelime bulamıyoruz. O kadar üzüntülüyüz ki onun acısı ayrı birde pandemi sürecinde uğrattığı sekte var. Doktor arkadaşımız yalnız değildir. Türkiye'nin her yerinden mesajlar geldi. Bizler arkasındayız. Bu suçluların tutuksuz değil tutuklu yargılanmalarını talep ediyoruz. Eninde sonunda bunlar gereken cezayı alacaklar. Şuan tutuksuz yargılanıyorlar ama bu süreçte hakim karşısına çıkacaklar. Tutuklu yargılanmalarını istiyoruz" diye konuştu

Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile kovalayıp, yaraladı

Kaynak: DHA

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