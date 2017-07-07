Hasta Yakınları Acil Servisin Camlarını Kırdı

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden bir hastanın yakınları, hastaneye gelerek acilin camlarını kırdı.



Alınan bilgiye göre, dün gece evinde rahatsızlanan ve yakınlarının haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ali İhsan Şanlı (61) tedavisinin ardından yeniden evine gönderildi. Bir daha rahatsızlanan Şanlı, yeniden bu hastaneye getirilirken ambulansta kalbi durdu. Kalp masajıyla yeniden hayata döndürülen Şanlı, hastanede tedavi altına alındı.



Bir süre sonra hayatını kaybeden Şanlı'nın yakınları, hastaneye gelerek ihmal olduğu iddiasıyla yetkililerle görüşmek istedi. Bunun engellenmesi üzerine yakınları hastanenin acil girişindeki kapı camlarını kırdı.



Olay yerine gelen polis ekipleri, güvelik önlemleri alırken olayla ilgisi soruşturma başlattı.



Abi Ali Rıza Şanlı, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin ihmal sonucu hayatını kaybettiğini iddia etti.