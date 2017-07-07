Hasta Yakınları Acil Servisin Camlarını Kırdı

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yakınlarını kaybeden bazı kişiler, acil servisin camlarını kırdı.



Alınan bilgiye göre, dün gece rahatsızlanan Ali İhsan Şanlı (61) kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin ardından evine gönderildi.



Yeniden rahatsızlanan Şanlı'nın kalbi hastaneye kaldırılırken durdu. Kalp masajıyla hayata döndürülen Şanlı, hastanede tedavi altına alındı. Şanlı, bir süre sonra hayatını kaybetti.



Şanlı'nın yakınları, ihmal olduğu iddiasıyla hastanenin acil girişindeki kapı camlarını kırdı. Polis ekipleri, olaya müdahale etti. Hastanede güvenlik önlemi alındı.



Soruşturma başlatan ekipler, olaya karıştığı iddiasıyla bazı şüphelileri emniyete götürdü.



Ali Rıza Şanlı, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin ihmal sonucu hayatını kaybettiğini öne sürdü.