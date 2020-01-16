16.01.2020 17:26 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:29

Hasta yakınıyla sekreterin tartışması karakolda son buldu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesindeki özel hastanenin acil servisinde, hasta yakının doktor yanında çalışan sekreteri darp etmeye çalışması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçede faaliyet gösteren özel hastanede meydana geldi. Eşiyle birlikte hasta olan çocuklarını özel hastaneye götüren C.D., doktorla görüşmek istedi. İddiaya göre, C.D. doktorun yerinde olmadığını ve kısa süre sonra geleceğini söyleyen sekreter Ç.K.'ya tepki gösterdi. Yaşanan tartışma diğer hasta ve yakınlarının araya girmesiyle son buldu. Ancak bir süre sonra Ç.K. ile C.D.'nin eşi tartışmaya başladı. C.D. bir kez daha Ç.K.'nın yanına giderek sözlü tartışmaya devam edince özel güvenlik görevlisi ve vatandaşlar araya girdi. Güvenlik görevlileri, C.D.'yi hastane dışına çıkarmaya çalıştı.

Yaşanan olayın ardından hastaneye gelen polis, iki tarafı da ilçe emniyet müdürlüğüne götürdü. İki tarafında birbirinden şikayetçi olduğu olayda, Ç.K.'nın psikolojisinin bozulduğu gerekçesi ile 3 gün rapor aldığı öğrenildi. Polis iki tarafların ifadesini alırken, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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