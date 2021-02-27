Hasta yakınının teşekkür mektubu, doktoru duygulandırdı

Isparta'da bir kişinin rahim kanseri tedavisi gördüğü dönemde, eşiyle ilgilenen doktorlara yazdığı mektup, duygulandırdı.

Uşak merkeze bağlı Bozkuş köyünde yaşayan Ramazan Boz, eşi Merzeye'ye rahim kanser teşhisi konulması üzerine Isparta Şehir Hastanesine başvurdu.

Kadının tedavisini Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Selçuk Erkılınç ile Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Sercan İşcan yaptı.

Yaklaşık bir ay süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan Merzeye Boz, taburcu edildi.

Hastanede verilen hizmetten etkilenen ve eşinin iyileşmesinden büyük mutluluk duyan Ramazan Boz, hissettiklerini bir mektupla dile getirdi.

Eşinin hastalığını öğrenince büyük üzüntü yaşadıklarını anlatan Boz, mektubunda "Çok memnun ve minnettarım. Eşimi bana tekrar kavuşturdunuz. Allah razı olsun. Hastanede verilen hizmetten ve sağlık çalışanlarının davranışlarından çok memnun kaldık. Allahı'm hepsine vücut sağlığı versin. Doktorlarımız bizimle çok iyi ilgilendi." ifadesini kullandı.

Mektupta yazdığı şiire de yer verdi

Mektubunda daha önce Anadolu kadınları için yazdığı şiirini de paylaşan Boz, şu mısralara yer verdi:

"Köylü kadını, kanattır yürekleri. Ayağının yarığı çok görmüş kara bahtım bir giyimlik çarığı. Sapların arasında yavrusunu uyutmuş, elleri nasır tutmuş, kızgın güneşin altında tarlasını biçiyor. Hayatın zehrini yudum yudum içiyor. Harman kalkınca dağdan sırtında odun taşıyor. Bir lokma ekmek için kucaklaşır yine karnı kalır aç. Hastasına bulamaz bir yudum."

Doktor Erkılınç, AA muhabirine, kendilerine duygu yüklü bir mektup bırakılmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Mektubu görünce duygulandıklarını belirten Erkılınç, "Sağlık çalışanlarına yönelik yaşanan şiddet olayları bizi derinden üzerken, bu şekildeki duyarlı hasta yakınımız bizi gururlandırdı. Bu mektubun bundan sonraki süreçte hastaların doktorlara karşı tutumu için örnek olmasını umuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen