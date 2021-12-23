Hasta yakınının saldırısına uğrayan doktorun burnu kırıldı (4)

BOLU (DHA) - BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hakkında 'beyaz' kod verilen saldırganın tutuklandığını anımsatarak, "Bolu A.İ.B. Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, görevi başındaki doktora saldıran ve hakkında beyaz kod verilen kişi tutuklandı. Saldırgan, olayda, sıra bekleyen hastaları da rahatsız etmişti. Sağlıkta şiddete karşı harekete geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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