Hasta yakınının saldırısına uğrayan doktorun burnu kırıldı (4) - Haberler
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Hasta yakınının saldırısına uğrayan doktorun burnu kırıldı (4)

Hasta yakınının saldırısına uğrayan doktorun burnu kırıldı (4)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMASağlık Bakanı Fahrettin Koca, hakkında 'beyaz' kod verilen saldırganın tutuklandığını anımsatarak, "Bolu A.İ.B. Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, görevi başındaki doktora saldıran ve hakkında beyaz kod verilen kişi tutuklandı.

BOLU (DHA) - BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hakkında 'beyaz' kod verilen saldırganın tutuklandığını anımsatarak, "Bolu A.İ.B. Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, görevi başındaki doktora saldıran ve hakkında beyaz kod verilen kişi tutuklandı. Saldırgan, olayda, sıra bekleyen hastaları da rahatsız etmişti. Sağlıkta şiddete karşı harekete geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.


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