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Hasta yakını, hemşireyi dövdü (2)

Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Haberler | Güncel
Hasta yakını, hemşireyi dövdü (2)

TUTUKLANDIKars Harakani Devlet Hastanesi çocuk servisinde görevli hemşire Enes Sefa Yurduöz'ü darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Bekir Vural (34), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama, hakaret ve tehdit' suçlarından...

TUTUKLANDI

Kars Harakani Devlet Hastanesi çocuk servisinde görevli hemşire Enes Sefa Yurduöz'ü darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Bekir Vural (34), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama, hakaret ve tehdit' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Son Dakika Haberleri

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