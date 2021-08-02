Hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtlarında taşıdılar
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Hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtlarında taşıdılar

Hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtlarında taşıdılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Elazığ'da arazide gezinirken yaralı bir yaban keçisi bulan Talha Özdemir ve Sefa Kahraman, zorlu arazi koşullarına rağmen yaralı dağ keçisini 3 kilometre boyunca sırtlarında taşıyarak jandarma ekiplerine teslim etti.

Elazığ'da arazide gezinirken yaralı bir yaban keçisi bulan Talha Özdemir ve Sefa Kahraman, zorlu arazi koşullarına rağmen yaralı dağ keçisini 3 kilometre boyunca sırtlarında taşıyarak jandarma ekiplerine teslim etti.

Baskil ilçesi ile Kuşsarayı köyü arasında bulunan yaralı dağ keçisinin imdadına köyün gençleri yetişti. Köyde yaşayan Talha Özdemir ve Sefa Kahraman, akşama yakın dere yatağından dağa doğru gezintiye çıktıkları sırada kayalar arasında bitkin bir halde olan erkek bir dağ keçisine denk geldi. Kuşsarayı Muhtarı Mesut Atabey'e haber veren gençler, muhtarın yetkilileri aramasının ardından dağ keçisini yaklaşık 3 kilometre boyunca sırtlarında taşıyarak jandarma ekiplerine teslim etti. Gençler kendi elleriyle yaralı dağ keçisine su da verdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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