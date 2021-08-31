HASTA YABAN KEÇİSİ, TEDAVİ EDİLİP DOĞAYA BIRAKILACAK
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HASTA YABAN KEÇİSİ, TEDAVİ EDİLİP DOĞAYA BIRAKILACAK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından Antalya'da hasta halde bulunan yaban keçisi, tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından Antalya'da hasta halde bulunan yaban keçisi, tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.

DKMP Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü'ne bağlı Akseki DKMP Şefliğine gelen bir ihbarda, Akseki'ye bağlı Sadıklar Mahallesi çeşme mevkiindeki ormanlık alanda 1 yaban keçisinin hareketsiz halde durduğu bildirildi. İhbar üzerine av koruma ekibi verilen adrese gitti. Ekipler, gözlerinde kızarıklık ve hasar oluştuğunu tespit ettiği dişi yaban keçisini, tedavisinin yapılması için Antalya Hayvanat Bahçesi'ne ulaştırdı. DKMP Burdur 6'ncı Bölge Müdürü Mahmut Temel, Yaralı yaban keçisi, tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacak dedi.

HASTA YABAN KEÇİSİ, TEDAVİ EDİLİP DOĞAYA BIRAKILACAK
HASTA YABAN KEÇİSİ, TEDAVİ EDİLİP DOĞAYA BIRAKILACAK
HASTA YABAN KEÇİSİ, TEDAVİ EDİLİP DOĞAYA BIRAKILACAK
HASTA YABAN KEÇİSİ, TEDAVİ EDİLİP DOĞAYA BIRAKILACAK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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HASTA YABAN KEÇİSİ, TEDAVİ EDİLİP DOĞAYA BIRAKILACAK - Haberler
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