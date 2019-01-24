Hasta Yaban Keçisi İçin Seferber Oldular

Tunceli'de hastalanan bir yaban keçisinin tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri seferber oldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğüne bağlı görevliler, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yaptıkları incelemeler sırasında Munzur Çayı'nın Laç deresi mevkisinde koruma altındaki bir yaban keçisinin halsiz ve hasta olduğunu fark etti.

Yaban keçisini yakalayarak yerinde tedavi etmek isteyen görevliler, kışın da etkisi ile debisi yüksek olan çayın karşı kısmında olduğu için yanına gidemeyince AFAD görevlilerinden yardım talebinde bulundu.

Bölgeye giden AFAD ekibi de Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerinin güvenli şekilde karşıya geçmesi için Munzur Çayı üzerine ipler ile güvenli geçiş koridoru oluşturdu.

Çaydan AFAD ekibinin botuyla, akıntıya kapılmamaları için ipe tutunarak güçlükle karşıya geçen görevliler, AFAD ekibinin de desteği ile yaban keçisini yakalayıp çeşitli ilaçlar verdi, iğneler yaptı.

Doğal ortamına bırakılan yaban keçisinin tedavi sürecinin tamamlanması için görevlilerce bir süre takip edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA