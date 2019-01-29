Hasta ve Yaralı Hayvanlara "Ambulans" ile Anında Müdahale

Görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaralanan veya hastalanan sokak hayvanlarına ambulans ile anında müdahalede bulunuyor.

Hayvanlara barınma imkanı da sağlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezinde geçen yıl 3 bin 68 köpek, bin 348 kedi, 24 eşek, 4 şahin ve 4 güvercin olmak üzere 4 bin 448 hayvana hizmet verildi, farklı türlerdeki 688 hayvan tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Merkeze bağlı ekipler, özellikle kış aylarında ihtiyaç olması durumunda hayvanlara ambulans ile anında ve yerinde müdahale ediyor. Donanımlı şekilde dizayn edilen ambulansla geçen yıl 548 acil durumdaki hayvana anında müdahale yapıldı.

Öte yandan, merkezde son dönemde yük hayvanları hasta eşek, katır ve atlara da hizmet verilmeye başlandı.

2 bini kısırlaştırıldı

Merkez sorumlusu veteriner Kader İçen AA muhabirine, merkezin başlıca hizmetlerinden birinin hayvanları kısırlaştırmak olduğunu söyledi.

Yılda yaklaşık 2 bin kısırlaştırma ameliyatı yaptıklarını işaret eden İçen, bu şekilde hayvan üremelerini kontrol altına aldıklarını ve agresif tutumlarının engellendiğini belirtti.

Hayvandan insana bulaşan hastalıklara karşı aşılama faaliyetleri de gerçekleştirdiklerini aktaran İçen, "Hasta hayvanları tedavi ettikten sonra yaşam alanlarına bırakıyoruz. Kışın yiyecek bulamayan hayvanlar için de sokaklarda besleme faaliyetleri yapıyoruz. Barınaktaki hayvanları iyi şekilde besleyerek soğuğa karşı dirençli hale gelmelerini sağlıyoruz. Korunaklı kulübelerin zeminin ıslanmaması için özel malzemeler döküyoruz. Kedilerin altlarına halı, battaniye ve minder seriyoruz." diye konuştu.

Hayvanlara ambulans hizmeti

Merkezde 24 saat hizmet veren ambulansla yaralı hayvanlara anında müdahale ettiklerini ifade eden İçen, duyarlı vatandaşların acil durumda 153 Alo Belediye hattını aradığını anlattı.

İçen, "Ambulans için gün içerisinde acil ihbar telefonları alıyoruz. Aciliyet durumuna göre sıraya koyuyoruz ve yerinde müdahale etmeye çalışıyoruz. Hayvana yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra bakım evinde tedavi sürecine devam ediyoruz. Hastalığına göre tedavisi yapılıyor, iyileştikten sonra alındığı yere geri bırakılıyor. Burada ayrıca sahiplendirme de yapıyoruz." diye konuştu.

Kış ayında trafik kazasına uğrayan hayvan sayısında çok yükselme olduğunu dile getiren İçen, sürücülerden bu konuya daha fazla hassasiyet göstermesini istedi.

"Kediler otomobillerin motor kısmına saklanıyor.

Kış aylarında sokak hayvanlarının yiyecek bulma noktasında zorluk çektiğini belirten İçen, vatandaşların kedi, köpek veya kuşlar için evlerinin önüne yemek bırakmalarının önemli olduğunu vurguladı.

İçen, şöyle konuştu:

"Araç sahipleri kış aylarında lütfen kontağı çalıştırmadan önce kaportaya iki üç defa vursun. Özellikle kediler otomobillerin motor kısmına saklanıyor. Bundan haberi olmayan sürücüler aracı çalıştırınca ciddi yaralanmalara neden olabiliyor. Öte yandan sokaklarımızda yaşayan insan dışında diğer canlılar da o sokağın sakinleridir. Onların beslenebileceği alan olmadığı için bize ihtiyaçları var. O yüzden yemek artıklarını poşetleri bağlamadan çöpün kenarına bırakırlarsa hayvanlar bunu yiyip gideceklerdir. Karınları tok olduğu zaman soğuğa karşı daha dirençli hale geleceklerdir."

Kaynak: AA