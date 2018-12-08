Hasta ve Yakınları İçin Moral Gecesi Düzenlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hasta ve yakınları için açtığı misafirhanede konaklayanlara moral gecesi düzenlendi. Geceye Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla da katıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır'a çevredeki il ve ilçelerden gelen ve günlerce kentte kalmak zorunda olan hasta ve yakınları için açtığı misafirhanede konaklayanlar için moral gecesi düzenledi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Yurtlar ve Misafirhaneler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, daire başkanları ile hasta ve yakınları katıldı.

Misafirhane yemekhanesinde düzenlenen programda Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hasta ve yakınlarına meyve ve tatlı ikramında bulundu. Programa katılan Lütfiye Atilla, misafirlerle tek tek görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Hasta ve yakınları ile yakından ilgilenen Atilla, onlarla sohbet edip sorun ve taleplerini dinledi. Atilla, hasta ve yakınlarının çocuklarına ise çeşitli hediyeler verdi.

Düzenlenen programdan dolayı memnuniyetlerini dile getiren hasta ve yakınları, Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. - DİYARBAKIR