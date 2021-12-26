İLKADIM, SAMSUN (Habermetre) - --BAŞKAN DEMİRTAŞ, HASTA VE REFAKATÇİ EVİNİ İLÇEMİZE KAZANDIRACAĞIZ

-2022 YILI İLKADIM'DA HİZMETLERİN ARD ARDA GELECEĞİ YIL OLACAK

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Yeni yılla birlikte temelleri atılacak olan "Hasta ve Refakatçi Evi" proje sayesinde özellikle hastanelere uzak ilçelerden ve kırsal mahallelerden gelen vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm yaratılarak kentin önemli bir eksiği de kapatmış olacağız "dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın kentin bir eksiği olarak yorumladığı Hasta ve Refakatçi Evi Projesi için düğmeye bastı. Hastanelere uzak ilçelerden ve kırsal mahallelerden gelen vatandaşlar için ekonomik anlamda sorun yaratan konaklama ihtiyacı, Refakatçi Evi'yle çözüme kavuşacak.

"2022 yılında tamamlamayı hedefliyoruz"

Toplamda 10 Bin 156 m² alan üzerine yapılacak olan merkezimiz bodrum, zemin kat olmak üzere 7 kat olarak planlandığını anlatan Başkan Demirtaş, " Merkezimizde, Doktor odaları, sosyal aktivite alanları, dinlenme salonları, kafeterya ve bahçesi bulunacak. Mimari plan çalışmaları tamamlanmış durumda olan merkezimizin, statik, mekanik, elektrik projelendirme çalışması akabinde zemin etüt ve ruhsat çalışmaları yapılacak. Teknik çalışma sonucunda temeli atılacak projemizin en kısa sürede tamamlanması hedefliyoruz "dedi.

"Kahvaltı ve ulaşım desteği"

Proje kapsamında bilgileri aktaran Başkan Demirtaş, "Kanser hastalığı için tedavi gören hastalar ve yakınları 45 gün, diğer hastalıklar sebebiyle tedavi görenler ve refakatçileri ise en fazla 30 gün süreyle konaklama imkanı sağlayacağız. Konaklama süresi boyunca sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ikramı yapılan vatandaşların hastaneye ulaşımları da tahsis edeceğimiz servisler ile gerçekleştirilecek.

"Gayemiz her kesime hizmet etmek"

İlçemiz yeni yılla birlikte kazandıracağız "Hasta ve Refakatçi Evi" projemizle vatandaşlara ev sıcaklığını aratmayacak bir projeyi ile hayata geçireceklerini kaydeden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş; "Ev konforunda yaşam alanı oluşturmak için yola çıktık. Hele şu Covid-19 döneminde bu hizmet daha büyük bir önem kazandı. Çok pozitif geri bildirimler alıyoruz. Araçlarında yatanlar var. Bu hizmeti sosyal medyadan duyup bize teşekkür edenler var. Son derece mutlular. Manevi açıdan biz de son derece mutluyuz. Gayemiz her kesime hizmet edebilmek, hayır duası almaktır. Buradaki asıl amacımız halkımızın bu ihtiyacına cevap verebilmek ve hasta yakınlarına konaklama imkanı sağlamaktır. Ayrıca sığınma ihtiyacı olan kimselerin de ihtiyacını karşılayacağız. Bu ihtiyacı da karşılayarak vatandaşlarımıza bu hizmeti sunacağız" şeklinde konuştu.

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