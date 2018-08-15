Hasta ve Hasta Yakınlarına Moral ve Terapi Konseri

Kilis Musiki Cemiyeti üyeleri ile Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde (TRSM) iş ve uğraşı terapisi gören 22 hastanın katılımıyla oluşturulan müzik grubu, ilk konserini hasta ve hasta yakınları için verdi.

Kilis Devlet Hastanesi Konferans Salonunda düzenlenen konsere, hastalar, hasta yakınları ve sağlık çalışanları, grubun seslendirdiği şarkılar eşliğinde gönüllerince eğlendiler.

Etkinliğe, Vali Mehmet Tekinarslan, hastane yöneticileri, sağlık çalışanları, çok sayıda hasta ve hasta yakını katıldı. - KİLİS