Hasta vatandaşlar helikopterle tahliye edildi

Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde gece saatlerinden bu yana etkili etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelanın ardından başlatılan çalışmalarda mahsur kalan 69 kişi kurtarıldı.

Cumayeri ilçesinde sağanağın ardından Melen Çayı'nın taşması ve Dokuzdeğirmen köyü ile Yeşiltepe-Çelikdere-Harmankaya-Büyük Melen köyleri arasında birçok noktada meydana gelen heyelanın ardından köylere ulaşımın sağlandığı yol kapandı.

Bölgedeki kuvvetli sağanak ve heyelanın ardından köy yollarında ulaşım zorlukla çekilirken 112 Acil Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) hasta ya da yatalak olan vatandaşları hastanelere sevk etti.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri, mahsur kalanlara ulaşmak için yoğun çaba sarf etti.

Bölgedeki yağıştan etkilenen Mısırlı Köyü'nde yaşayan 76 yaşındaki Alzheimer hastası Hasan Göç de, UMKE ekiplerinin yoğun çabası sonrası kurtarılarak ambulansa alındı.

Bölgedeki yolların çökmesi ve toprak kaymalarını zorluklar içerisinde aşan ekipler, Hasan Göç'ü bulunduğu evden sedye ile alarak ambulansa aldı. Dere gibi akan suyun üzerinde hastayı taşıyan ekipler, Göç'ü genel durum bozukluğu şüphesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ekiplerin hasta babası için seferber olduğunu aktaran Hüseyin Göç, "Dün akşam saaat 11'den itibaren aşırı yağış devam etti. Sel yaşadık, ardından bölgede çalışmalar başladı. Sabah 5 itibariyle tamamen sular altında kaldık. UMKE'yi daha sonra AKUT'u aradım. Size ambulans göndereceğiz dediler, sağ olsunlar. Geldi ekipler, elinden geleni yapmaya çalıştı herkes." diye konuştu.

Öte yanda, bölgede bulunan 2 UMKE takımı, dün geceden bu yana yaklaşık 15 vatandaşı bulunduğu yerden kurtararak sağlığına kavuşturdu.

Kaynak: AA