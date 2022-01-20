Hasta vatandaş için yol açıldı, sağlık birimine nakli sağlandı - Haberler
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Hasta vatandaş için yol açıldı, sağlık birimine nakli sağlandı

Hasta vatandaş için yol açıldı, sağlık birimine nakli sağlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde yolu kapalı köyde rahatsızlanan vatandaş için yol açıldı, vatandaş sağlık birimine ulaştırıldı.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde yolu kapalı köyde rahatsızlanan vatandaş için yol açıldı, vatandaş sağlık birimine ulaştırıldı.

Olay, Nazımiye'ye bağlı Günlüce köyü Aktepe mezrasında meydana geldi. 90 yaşındaki kalp hastası Peklizar Kırmızıtaş'ın nefes darlığı ve göğüs ağrısı çekmesi üzerine yakınları durumu 112 ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine Tunceli İl Özel İdaresi ekipleri yolu açarak 112 ekipleri ile birlikte mezraya ulaştı. Hasta vatandaşa ilk müdahale evinde yapıldıktan sonra ambulansla Nazımiye'de bulunan Entegre Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TUNCELİ

Hasta vatandaş için yol açıldı, sağlık birimine nakli sağlandı

Hasta vatandaş için yol açıldı, sağlık birimine nakli sağlandı

Hasta vatandaş için yol açıldı, sağlık birimine nakli sağlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Tunceli, Kalp, 112, Yerel, Haber

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