Hasta üvey oğluna öz evladı gibi bakıyor
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Hasta üvey oğluna öz evladı gibi bakıyor

Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Hasta üvey oğluna öz evladı gibi bakıyor

Kastamonu'da yaşayan Gürcistan asıllı Türk vatandaşı Marika Ateş, birçok hastalığı bulunan 17 yaşındaki üvey oğluna öz evladı gibi bakıyor.

Kastamonu'da yaşayan Gürcistan asıllı Türk vatandaşı Marika Ateş, birçok hastalığı bulunan 17 yaşındaki üvey oğluna öz evladı gibi bakıyor.

Kendisi de hasta olan Marika Ateş, otizm, epilepsi, çölyak, kalp, Akdeniz ateşi, astım ve zihinsel rahatsızlığı bulunan üvey oğluna eliyle yemek yediriyor, saçlarını tarıyor, mutlu olsun diye birlikte maç izliyor.

Çölyak ve diğer rahatsızlıkları için diyet ürünleri tüketmesi gereken Çetin Ateş'in kullanması gereken bazı tıbbi malzemelerin alınması için Kastamonu Valiliği tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

Baba Metin Ateş (41), AA muhabirine yaptığı açıklamada oğlunun sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini söyledi.

Üç aylıkken ateşli havale geçirdiğini dile getiren Ateş, "20 gün serviste yattı, sonra tedavileri devam etti. Ardından 7 aylıkken tekrar ateşli havale geçirdi. Hastalıklar başladı sonra. Çocuğumun yaşı 17 ama zekası 4 yaş geride." dedi.

Oğlunun ocak ayında yine ateşli havale geçirdiğini belirten Ateş, "Otizm hastalığı var, tedavisi İstanbul'da yapılıyor. Epilepsi, çölyak ve Akdeniz ateşi hastalıkları var. Bunların tedavisi de Ankara'da devam ediyor. Son dönemde kalbinde de problem çıktı. Astım rahatsızlığı da var. Tedaviler için ayda 2 kez İstanbul'a 2 kez Ankara'ya gidiyoruz." diye konuştu.

Oğlunun kullanması gereken ilaçlar olduğunu anlatan Ateş, "Hastalıkları nedeniyle özel diyetler yapması gerekiyor. Kullanması gereken ilaçlar, tıbbi malzemeler var. Çölyak diyetine uyması lazım. Ömür boyu bu diyete uymak zorunda. İlaç ve diyeti aksarsa daha kötü olur denildi. Bu ilaçları kullanırsa, diyete uyarsa herhangi bir sıkıntıya yol açmaz ama aksadığında sıkıntıya yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Kendisinin de rahatsız olduğunu söyleyen Ateş, şöyle devam etti:

"Kendim yüzde 72 engelliyim. Kalp rahatsızlığım, hipertansiyonum, şeker rahatsızlığım, boyun ve bel fıtığı var. Bir gün evdeysem öbür gün hastanedeyim. Bir firmada engelli olarak çalışırken rahatsızlığım nedeniyle çıkardılar. İş bulmam güç oluyor. Ben de herkes gibi çalışıp evimin ihtiyacını karşılamak istiyorum."

İkinci eşinin oğluna çok güzel baktığını ifade eden Ateş, şunları kaydetti:

"Oğlumun annesinden 2014 yılında boşandım. Anlaşamadık bizi terk edip gitti. Oğluma anne ve babalık yaptım. Ardından ikinci eşimle evlendim. Üvey annesi olmasına rağmen öz annesi gibi davranıyor. Dışarı gitsem de gözüm arkada kalmıyor. Bağrına basıyor. Temizliği, bakımı, her şeyiyle ilgileniyor. Öz annesi olmasa da öz annesi gibi bakıyor ama onun da sağlık sorunları var. Böbreğinin biri alındı. Mide fıtığı var, yemek borusunda yara var. Su da içse ciğerlerine kaçıyor kusuyor. Astım hastası olduğu için cihaz kullanıyor."

Kastamonu Valisinin kendileri ile yakından ilgilendiğini vurgulayan Ateş, "Kastamonu Valimiz elinden geldiği kadar yardımcı oluyor. İşsizim, kirada oturuyorum. Sobalı evde oturuyorum. Bazı masraflarımız oluyor. Çocuğumun tıbbi malzemeleri, diyeti için alınması gerekenler var. Onların alınması için sağ olsun Sayın Valimiz kampanya başlattı."

Gürcistan asıllı Türk vatandaşı Marika Ateş ise su dahi içemediğini ifade ederek, "Çetin'e elimden geldiği kadar bakıyorum. Yemek yapıyor, yediyorum. Dışarda gezdiriyorum. Ben de rahatsızım her şeyi yapamıyorum ama elimden geleni yapıyorum. o çocuk bizden ayrılmadı hiçbir zaman." ifadelerini kullandı.

İyi bir Beşiktaş taraftarı olan Çetin ise ileride asker olmak istediğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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