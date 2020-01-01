Hasta taşıyan minibüsle ambulans çarpıştı 8 kişi yaralandı

01.01.2020 13:58 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:58

Trabzon'un Araklı ilçesinde hasta taşıyan bir minibüs ile ambulansın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 61 NH 473 plakalı hasta taşıyan minibüs ile hasta almak için yola çıkan ambulans, ilçeye bağlı Yoncalı Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada, sağlık çalışanları dahil 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA