Hasta taşıyan minibüsle ambulans çarpıştı 8 kişi yaralandı
Trabzon'un Araklı ilçesinde hasta taşıyan bir minibüs ile ambulansın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Trabzon'un Araklı ilçesinde hasta taşıyan bir minibüs ile ambulansın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 61 NH 473 plakalı hasta taşıyan minibüs ile hasta almak için yola çıkan ambulans, ilçeye bağlı Yoncalı Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada, sağlık çalışanları dahil 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.