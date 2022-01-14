Hasta taşıyan minibüs kara saplandı, ekipler seferber oldu - Haberler
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Hasta taşıyan minibüs kara saplandı, ekipler seferber oldu

İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan - Haberler | Sağlık

Hasta taşıyan minibüs kara saplandı, ekipler seferber olduVAN Van'ın Erciş ilçesinde içerisinde diyaliz hastası bulunan ve yoldan çıkarak kara saplanan minibüs, büyükşehir belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

VAN (İHA) - Hasta taşıyan minibüs kara saplandı, ekipler seferber oldu

VAN Van'ın Erciş ilçesinde içerisinde diyaliz hastası bulunan ve yoldan çıkarak kara saplanan minibüs, büyükşehir belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Erciş ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Karatavuk Mahallesi'nde ikamet eden diyaliz hastası Rüstem Şirin'in de içinde bulunduğu minibüs, tipi nedeniyle kontrolden çıkıp kara saplandı. İhbarla bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolu açarak kara saplanan minibüsü ve içerisindekileri kurtardı. Ekipler tarafından alınan diyaliz hastası, ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine ulaştırıldı. Tedaviye alınan Şirin, kendisine destek olan ekiplere teşekkür etti.

Hasta taşıyan minibüs kara saplandı, ekipler seferber oldu

Hasta taşıyan minibüs kara saplandı, ekipler seferber oldu

Hasta taşıyan minibüs kara saplandı, ekipler seferber oldu

İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan - Son Dakika Haberleri

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