Hasta taşıyan araçlar çarpıştı: 2 yaralı
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Hasta taşıyan araçlar çarpıştı: 2 yaralı

Hasta taşıyan araçlar çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da biri hastaneden evine hasta götüren, diğeri de hastaneye hasta götüren iki aracın çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Samsun'da biri hastaneden evine hasta götüren, diğeri de hastaneye hasta götüren iki aracın çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi viyadük altındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastaneden evine hasta götüren Eren Avcı (22) idaresindeki 55 ASV 59 plakalı otomobil, evinden hastaneye hasta götüren İdris Tan (64) yönetimindeki 44 NS 220 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Kazada her iki aracın da sürücüleri yaralandı. Yaralı sürücüler 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Hasta taşıyan araçlar çarpıştı: 2 yaralı
Hasta taşıyan araçlar çarpıştı: 2 yaralı
Hasta taşıyan araçlar çarpıştı: 2 yaralı
Hasta taşıyan araçlar çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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