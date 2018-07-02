Hasta Taşıyan Ambulansla Otomobil Çarpıştı

Sivas'ta hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ali İhsan Metin (25) yönetimindeki hasta taşıyan 58 BL 164 plakalı ambulans, Sivas-Erzincan karayolu Kılavuz Kavşağında, Birol Ersoy (38) idaresindeki 58 NA 505 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Mehmet Urhan (40) yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Ambulans içerisinde bulunan hasta ise kaza yerine gelen başka bir ambulansla Numune Hastanesi'ne götürüldü.

Kazada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.