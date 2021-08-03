HASTA TAŞIYAN AMBULASLA MİNİBÜS ÇARPIŞTI 2 YARALI
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HASTA TAŞIYAN AMBULASLA MİNİBÜS ÇARPIŞTI 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, hasta taşıyan ambulansla minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'da, hasta taşıyan ambulansla minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Hasta taşıyan Nuri Ata yönetimindeki 02 AAR 820 plakalı ambulansla, Ramazan Engil yönetimindeki 01 NV 787 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada minibüs şoförü Ramazan Engil ile yanındaki Güven Çil, yaralandı. Yaralılar, ve ambulanstaki hasta, gelen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

HASTA TAŞIYAN AMBULASLA MİNİBÜS ÇARPIŞTI 2 YARALI
HASTA TAŞIYAN AMBULASLA MİNİBÜS ÇARPIŞTI 2 YARALI
HASTA TAŞIYAN AMBULASLA MİNİBÜS ÇARPIŞTI 2 YARALI
HASTA TAŞIYAN AMBULASLA MİNİBÜS ÇARPIŞTI 2 YARALI
HASTA TAŞIYAN AMBULASLA MİNİBÜS ÇARPIŞTI 2 YARALI
HASTA TAŞIYAN AMBULASLA MİNİBÜS ÇARPIŞTI 2 YARALI
HASTA TAŞIYAN AMBULASLA MİNİBÜS ÇARPIŞTI 2 YARALI
HASTA TAŞIYAN AMBULASLA MİNİBÜS ÇARPIŞTI 2 YARALI
HASTA TAŞIYAN AMBULASLA MİNİBÜS ÇARPIŞTI 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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