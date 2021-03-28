Hasta taşıyan ambulans ve otomobilin karıştığı kaza kamerada
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Hasta taşıyan ambulans ve otomobilin karıştığı kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hasta taşıyan ambulans ve otomobilin karıştığı kaza kamerada

Çorum'da hasta taşıyan ambulansla bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 3'ü sağlık görevlisi 7 kişinin yaralandığı kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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Çorum'da hasta taşıyan ambulansla bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 3'ü sağlık görevlisi 7 kişinin yaralandığı kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnönü Caddesi'nden hastane istikametine seyir halinde olan ve içerisinde hasta bulunan İbrahim Ethem Baş (23) yönetimindeki 19 BF 428 plakalı ambulans ile Fevzi Çakmak Caddesi'nden Akşemseddin Caddesi istikametine seyir halinde olan Emirhan Koç (23) yönetimindeki otomobil Tuzcular Kavşağı'nda çarpıştı. 3'ü sağlık görevlisi toplam 7 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ambulansın kavşakta otomobil ile çarpıştığı, çarpışmanın etkisiyle otomobilin savrulduğu görülüyor. Kazanın ardından kavşakta büyük panik yaşanıyor. - ÇORUM

Hasta taşıyan ambulans ve otomobilin karıştığı kaza kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 23:05:26. #1.16#
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