Hasta taşıyan ambulans tipide yolda mahsur kaldı
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Hasta taşıyan ambulans tipide yolda mahsur kaldı

Erzurum-Tekman karayolunda etkili olan tipi nedeniyle aralarında hasta taşıyan ambulansın da bulunduğu 20 araç mahsur kaldı.

01.03.2020 10:57 | Son Güncelleme: 01.03.2020 10:58
Hasta taşıyan ambulans tipide yolda mahsur kaldı

Erzurum-Tekman karayolunda etkili olan tipi nedeniyle aralarında hasta taşıyan ambulansın da bulunduğu 20 araç mahsur kaldı.


Tekman ilçesinden Erzurum'a hasta taşıyan 112 sağlık görevlileri, Palandöken tepesinde tipiye yakalandı. Etkili olan tipide mahsur kalan ambulans ve 20 araç, Erzurum Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı. Yoğun fırtına nedeniyle zor anlar yaşayan ekipler, hasta taşıyan ambulansı zor şartlar altında Erzurum'a ulaştırdı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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