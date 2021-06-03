Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı
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Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı

Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de hasta taşıyan ambulans kaza yaptı.

Kayseri'de hasta taşıyan ambulans kaza yaptı.

Edinilen bilgiye göre Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen kazada, çalışma yapılan bölünmüş yolda duramayan bir kamyon Kayseri şehir merkezine hasta taşıyan ambulans arkadan çarptı.

Meydana gelen kazada ambulansta maddi hasar oluşurken, hasta ve sağlık ekiplerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı
Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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