Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı
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Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı

Anadolu Ajansı / Zafer Arslan - Haberler | Güncel
Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı

Ümraniye'de hasta taşıyan ambulans kaza yaptı.

Ümraniye'de hasta taşıyan ambulans kaza yaptı.

Alınan bilgiye göre, hasta taşıyan bir ambulans, Edip Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kimsenin yaralanmadığı kazada ambulansta bulunan hasta, başka bir ambulansa hastaneye götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

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