05.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:46

Kayseri'de hasta taşıyan ambulans kaza yaptı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre Develi ilçesinde meydana gelen olayda, Develi Devlet Hastanesi'ne hasta nakleden 112 ambulansı Cami Cedit mahallesi Cumhuriyet Caddesinde plakası alınamayan bir araç ile çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, ambulanstaki hasta, destek için gelen başka bir ambulans ile hastaneye sevk edildi.



Araçlarda maddi hasarın meydana geldiği kaza ile ilgili işlem başlatıldığı bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA