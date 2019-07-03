Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 5 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren bir hastayı taşıyan ambulansın otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 saatlerinde Seydişehir-Konya yolu Karabulak Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seydişehir'den Konya'ya kalp krizi geçiren Yusuf K.'yi götüren Fahri V. idaresindeki 42 FNK 74 plakalı ambulans kavşakta Nuri K. idaresindeki 19 SB 322 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan ambulans devrilerek yan yattı. Kazada ambulans sürücüsü Fahri V., sağlık personeli Şerifenur K., Lokman N. ve ambulansın içerisinde bulunan hasta Yusuf K. ile otomobil sürücüsü Nuri K. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kalp krizi geçiren ve kazada yaralanan Yusuf K. ise hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA