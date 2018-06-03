Hasta Taşıyan Ambulans Kaza Yaptı: 4 Yaralı
Gaziantep’te içerisinde hasta bulunan ambulans kaza yaptı.
Gaziantep'te içerisinde hasta bulunan ambulans kaza yaptı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Pancarlı Mahallesi Abdulkadir Aksu Bulvarı üzerinde meydana geldi.
27 BND 25 plakalı 22 yaşındaki D.K. idaresindeki araç ile 43 yaşındaki ambulans sürücüsü K.Ö.'nün çarpışması sonucu ambulans yan yattı.
Kalp krizi hastasını taşıyan ambulanstaki doktor, hasta ve hasta yakını ile otomobil sürücüsü D.K. yaralandı.
Yaralılar 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin işlemlerinin ardından çekici gelerek, ambulansı kaza yerinden kaldırdı. - GAZİANTEP
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