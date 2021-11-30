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HASTA TAŞIYAN AMBULANS KAZA YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde hasta taşıyan ambulans, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde hasta taşıyan ambulans, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, hasta, çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza, akşam saatlerinde Genç ilçesinde meydana geldi. Hasta taşıyan ambulans, Genç Devlet Hastanesi önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan ağaca çarparak durdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanmanın olmadığı kazada ambulansta bulunan hasta, çağrılan başka bir ambulansla hastaneye götürüldü. Hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HASTA TAŞIYAN AMBULANS KAZA YAPTI

HASTA TAŞIYAN AMBULANS KAZA YAPTI

HASTA TAŞIYAN AMBULANS KAZA YAPTI

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