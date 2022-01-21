Hasta taşıyan ambulans kaygan yolda takla attı: 1 yaralı - Haberler
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Hasta taşıyan ambulans kaygan yolda takla attı: 1 yaralı

Hasta taşıyan ambulans kaygan yolda takla attı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Elazığ'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans şarampole yuvarlandı.

BİNGÖL (İHA) - Elazığ'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans şarampole yuvarlandı. Kazada, sağlık personeli yara almadan kurtulurken ambulans içerisindeki hasta yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu Yazıkonak beldesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak ters döndü. Kazada sağlık çalışanları yara almadan kurtulurken, ambulans içerisindeki hasta H.T. hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Hasta taşıyan ambulans kaygan yolda takla attı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Ambulans, Bingöl, Elazığ, Kaza, Yerel, Haber

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