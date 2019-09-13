13.09.2019 18:58

Hasta taşıyan ambulans devrildi: 5 yaralı

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde hasta taşıyan ambulansın devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında Sarayköy ilçesi Tosunlar Mahallesi girişinde meydana geldi. Güney ilçesinden Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne hasta taşıyan Hasan Gürses (26) yönetimindeki 20 BS 639 plakalı ambulans, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan ambulans, şarampole devrildi. Kazada ambulans şoförü Hasan Gürses, sağlık personelleri Gülden Develi (24), Büşra Özkan (24) ve hasta Ahmet Argun ile ambulansta bulunan yakını Fatma Argun yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA