Hasta Taşıyan 112 Ambulansı Kaza Yaptı

Bursa'da hasta taşıyan 112 ambulansının kaza yapması sonucu 4 kişi yaralandı.



Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi Kanuni Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir adresten hasta alan 112 Acil Servis ekipleri, hastaneye yetişmeye çalışırken, trafik ışıklarına geldiğinde kontrolden çıkarak kaza yaptı. Ambulans, arkasındaki aracın çarpması sonucu yolun ortasındaki direği sökerek karşı şeride geçti. Ambulansta bulunan hasta, şoför ve 2 sağlık çalışanı hafif şekilde yaralandı. Arkadan çarpan araç ise olay yerinden kaçarken, yaralılar için 4 ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen ambulanslar, yaralıları Şevket Yılmaz Hastanesi'ne kaldırdı. - BURSA