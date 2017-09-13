Hasta Sokak Köpeği İçin Hayvanseverler Seferber Oldu

Malatya'nın Darende ilçesinde hasta bir sokak köpeği hayvanseverlerin girişimiyle tedavi altına alındı.



Darende'de hasta bir sokak köpeği için duyarlı vatandaşlar sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulundu. Vatandaşların çağrısına kısa süre içerisinde cevap veren Sokak Hayvanlarını Koruma, Yaşatma, Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği yetkilileri Orman ve Su İşleri 15. Bölge Müdürlüğü ile irtibata geçerek köpeğin tedavi için Malatya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezine götürülmesini sağladılar.



Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ekipler daha sonra köpeği kapsamlı bir tedavi için şehirde bulunan bir veteriner kliniğine taşıdı.



Bulunduğunda durumu son derece kötü olan hasta köpeğin burada tedavisine başlanırken, konuyla ilgili açıklama yapan Sokak Hayvanlarını Koruma, Yaşatma, Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, köpeğin durumunun kritik olduğunu ancak iyileşmesi için herkesin seferber olduğunu söyledi.



Vatandaşlardan gelen yardım çağrısı üzerine harekete geçtiklerini ifade eden Yılmaz, "Bu dostumuz için kayıtsız kalamazdık. İhbarı alır almaz Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğümüz ilke harekete geçtik. Şu anda özel bir veteriner klinikte tedavi altında ama durumu çok kritik. İnşallah eski sağlığına kavuşur" diye konuştu.



Öte yandan, net teşhisin konulması için hasta köpeğin yarın Elazığ Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine kaldırılacağı öğrenildi. - MALATYA