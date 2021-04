Hasta refakatçilerine uygulamalı eğitimler devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi, yatalak hastalara refâkat eden vatandaşlara uygulamalı Hasta Refâkatçi Eğitimi veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayatını yatakta geçirmek zorunda kalan hastalara refâkat eden vatandaşlarımıza yardımcı olmaya devam ediyor. Geçirdiği trafik kazası nedeniyle on dört yıldır yatalak olan eşine bakan Ayla Döker'e "Hasta Refâkatçi Eğitimi" verildi.

BÜYÜKŞEHİR'DEN HASTA REFÂKATÇİ EĞİTİMİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü personeli tarafından, çeşitli rahatsızlıklardan dolayı yatağa bağımlı olarak yaşayan ve bakıma muhtaç olan hastaların refâkatçilerine, deneyimli eğitim hemşireleri tarafından "Hasta Refakatçi Eğitimi" veriliyor. Eğitim kapsamında; yatak yaralarının engellenmesi, hastanın temizlik ihtiyaçları, cilt bakımı, hastaların beslenme ve ilaç kullanımı, fiziksel egzersizler ve psikolojik destek konularında refakatçiler bilgilendiriliyor.

ON DÖRT YILDA ON İKİ AMELİYAT

Kamyon şoförlüğü yapan Hozan Döker, on dört yıl önce meydana gelen trafik kazası sonucu yatalak oldu. On dört yıllık süre zarfında on iki beyin ameliyatı geçirmek zorunda kaldı. Yıllardır ailece eşinin bakımıyla ilgilenen Ayla Hanım'ın talebi üzerine, Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü'nün eğitim hemşireleri tarafından eğitim verildi. Eğitimden çok memnun kaldığını belirten Ayla Döker; "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sayesinde hasta bakımında yıllardır yanlış bildiğimiz konularda doğruları öğrendik. Örneğin yüzünü ıslak mendille siliyordum. Bunun yanlış olduğunu, alkol içeren ıslak mendilin hastanın cildine zararlı olabileceğini öğrendim. Her bir gözünü farklı bezle silmemiz gerektiğini gösterdiler. Ben de aldığım bu eğitimle bundan sonra eşime bu şekilde bakacağım" ifadesini kullandı.

UYGULAMALI EĞİTİM

Ayla Döker'e hastanın göz bakımı, ağız bakımı, tırnak kesimi, yatak yarasından korunma, beslenme, günlük vücut temizliği gibi birçok konuda hasta bakımıyla ilgili bilgiler aktarıldı. Akciğerlerin temizlenmesi ve hastanın daha rahat nefes alması için sırta masaj tekniği öğretildi. Hastanın ellerini ve dirseklerini sürekli kapalı tutmasından dolayı oluşan eklem hareket kısıtlığını giderebilmek amacıyla uygulamalı olarak eklem açıklığı egzersizleri gösterildi. Detaylı bir şekilde ve uygulamalı olarak yapılan eğitimden dolayı memnuniyetini ifade eden Ayla Hanım, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

REFÂKATÇİLERİN 153'Ü ARAMASI YETERLİ

Refâkatçi eğitimi almak isteyen hasta yakınlarının 153 numaralı Çağrı Merkezi'ni aramaları gerekiyor. Yapılan müracaatların ardından randevu oluşturularak uzman eğitim hemşireleri tarafından, hastanın evinde uygulamalı olarak eğitim veriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, "Hasta Refakatçi Eğitimi'nin yanı sıra yatalak hastalar için önemli bir ihtiyaç olan hasta nakil ambulansı, evde bakım ve hasta karyolası gibi önemli hizmetler veriyor.

Kaynak: Bültenler