Hasta Önlükleri Liceli Kadınlardan Diyarbakır'ın Lice ilçesinde aile ekonomilerine katkı sunmak amacıyla yola çıkan 5 kadının kuruduğu kooperatif, ilçedeki kadınların umudu oldu.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde aile ekonomilerine katkı sunmak amacıyla yola çıkan 5 kadının kuruduğu kooperatif, ilçedeki kadınların umudu oldu. Gıdadan tekstile birçok alanda üretim yapan kadınlar şimdi de Corona Salgını ile mücadelede kullanılan hasta önlükleri dikmeye başladı