Hasta Önlükleri Liceli Kadınlardan
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Hasta Önlükleri Liceli Kadınlardan

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde aile ekonomilerine katkı sunmak amacıyla yola çıkan 5 kadının kuruduğu kooperatif, ilçedeki kadınların umudu oldu.

Hasta Önlükleri Liceli Kadınlardan
05.06.2020 12:44 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:44

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde aile ekonomilerine katkı sunmak amacıyla yola çıkan 5 kadının kuruduğu kooperatif, ilçedeki kadınların umudu oldu. Gıdadan tekstile birçok alanda üretim yapan kadınlar şimdi de Corona Salgını ile mücadelede kullanılan hasta önlükleri dikmeye başladı


Güncel Manşet

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