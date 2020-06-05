Hasta Önlükleri Liceli Kadınlardan
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde aile ekonomilerine katkı sunmak amacıyla yola çıkan 5 kadının kuruduğu kooperatif, ilçedeki kadınların umudu oldu.
05.06.2020 12:44 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:44
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde aile ekonomilerine katkı sunmak amacıyla yola çıkan 5 kadının kuruduğu kooperatif, ilçedeki kadınların umudu oldu. Gıdadan tekstile birçok alanda üretim yapan kadınlar şimdi de Corona Salgını ile mücadelede kullanılan hasta önlükleri dikmeye başladı
Kaynak: DailyMotion.com