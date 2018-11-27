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Hasta Olan Abdürrahim Albayrak, Rusya'da Takımı Yalnız Bırakmadı

Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak olan Galatasaray Rusya'ya iniş yaptı. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak hasta olmasına rağmen takımı yalnız bırakmadı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligindeki 5. maçında Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Mutlak galibiyet için Rusya'ya giden Galatasaray'da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak hasta hasta Rusya'ya gitti. Soğuk algınlığı nedeniyle İstanbul'da serum tedavisi gören Albayrak, buna rağmen Moskova deplasmanında takımı yalnız bırakmadı.

BAŞKAN SESSİZ KALDI

Başkan Mustafa Cengiz ise bu kez sessiz kalmayı tercih ederek basın mensuplarının sorduğu sorulara cevap vermedi. Cengiz son basın toplantısını ise kağıttan okuyarak yapmıştı.

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