Hasta oğluyla barakada yaşayan kadına ev yapıldı Van'ın Çaldıran ilçesinde, hasta oğluyla baraka evde yaşayan Fatma Ermi'ne ev yardımında bulunuldu.

Van'ın Çaldıran ilçesinde, hasta oğluyla baraka evde yaşayan Fatma Ermi'ne ev yardımında bulunuldu.

KaymakamAdem Can, Bayazit Mahallesindeki baraka evde hasta oğluyla yaşam mücadelesi veren 65 yaşındaki Fatma Ermi'ye evin anahtarını teslim etti.

Çaldıran Belediyesi ve ilçedeki hayırsever vatandaşların katkılarıyla 600 metrekare alan üzerine yapılan 80 metrekarelik evin anahtar teslimi Kaymakam Can, İlçe Müftü Vekili Emin Avcı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hüseyin Efeoğlu ve vakıf mütevelli heyetinin katılımıyla yapıldı.

Kaymakam Can, burada yaptığı konuşmada, devletin her zaman kimsesiz ve yardıma muhtaç vatandaşın yanında yer aldığını belirterek, şöyle dedi:

"Devletimiz, ülkenin her yerinde olduğu gibi ilçemizde de bulunan kimsesiz ve yardıma muhtaç ailelerimizin yanında yer aldı ve almaya da devam ediyor. İlçemiz Bayazıt Mahallesinde ikamet eden Fatma ablamız da yalnız ve yıkık bir evde hayatını idame etmekteydi. Üç haftalık kısa bir sürede belediye ve ilçemizde bulunan iş adamlarımızın da katkılarıyla ailemize evini yaparak, anahtarını teslim ettik. İlçemizde evi olmayan kimsesiz ailelerimizi tek tek tespit ederek imkanlarımız doğrultusunda ev yapımlarına devam edeceğiz. Şu anda aynı durumda olan iki alemiz için de ev yapımımız devam ediyor. İnşallah bu durumda bulunan ailelerimize devletimizin yardımları sürecektir."

Kaynak: AA